Сексолог назвала неожиданный способ повысить шансы на беременность

Использование специальных гелей может улучшить условия для зачатия за счет поддержания правильной среды и активности сперматозоидов, сообщила РИАМО врач-уролог, сексолог Екатерина Макарова.

«Именно недостаток генитальной реакции (F52.2 по международной классификации болезней) от эректильной дисфункции до снижения женской откликаемости на ласки — одна из основных причин бесплодного брака. Могут помочь специальные гели. Они используются интравагинально. Это значит, что их можно наносить на поверхность пениса мужчины, на вульву женщины и внутрь вагинального канала с помощью пальцев, чтобы хорошенько распределить действующее вещество на все слизистые, которые потенциально будут соприкасаться», — рассказала Макарова.

Она отметила, что нанесение геля само по себе может быть приятным в составе предварительной игры и сопровождаться дразнящими, провоцирующими движениями, рассчитанными на эротическую стимуляцию партнеров.

«Гели для зачатия содержат вещества, которые обеспечивают здоровую кислотность среды влагалища и дополнительно поддерживают подвижность сперматозоидов за счет энергетической подпитки их митохондрий. Оба эти фактора чрезвычайно важны для зачатия. Дело в том, что малейшие изменения кислотности влагалищной среды ухудшают подвижность сперматозоидов и повышают воспалительный фон в половых путях женщины, что служит причиной, препятствующей зачатию», — рассказала врач.

Макарова уточнила, что мутации, соприкосновение с токсинами окружающей среды, неправильное питание и возрастные изменения приводят к подавлению витальных качеств сперматозоидов (их жизнеспособности), что также снижает вероятность зачатия.

