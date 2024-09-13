Секреты сна: врач ответила, как восстановить сбитый режим

Сомнолог Царева посоветовала вставать и ложиться в одно и то же время

В жизни бывают ситуации, когда человек не спит всю ночь, и его режим сбивается. Врач-сомнолог, невролог Елена Царева объяснила, что делать в таких случаях и как вернуться к нормальному графику сна, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Медик советует вставать и ложиться в одно и то же время, не надеясь отоспаться на несколько дней вперед. И в будни, и в выходные стоит ставить будильник на одно и то же время, считает Царева.

«Это будет точка отсчета для восстановления сна. Каждый день мы устаем по-разному, соответственно, и потребность в сне тоже различается. Если организм знает, что ему нужно в определенное время встать и других вариантов у него нет, то сонливость будет регулироваться», — сказала эксперт.

При этом организм сам определит, сколько часов нужно проспать — пять или восемь. Такие потребности индивидуальны для каждого человека, а также зависят от степени усталости.

Стоит помнить, что если человек какое-то время засыпает в поздние часы, но встает все равно рано утром, у него копится сонливость — так называемое давление сна, которое «заставит его рано или поздно лечь в нужное время», добавила сомнолог.