Секрет стройности в «пузырьках»: ученые выявили роль белка ACOX2 в сжигании жира

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета обнаружили, что белок ACOX2 в клетках бурого жира усиливает расход энергии и может стать основой для новых методов лечения ожирения, сообщает «Царьград» .

Исследователи установили, что важную роль в работе бурого жира играют пероксисомы — микроскопические структуры внутри клеток. Они действуют как «печка», сжигая калории для выработки тепла. Помимо митохондрий, за этот процесс отвечает белок ACOX2, количество которого увеличивается при воздействии холода.

Эксперименты на мышах показали: при отсутствии ACOX2 животные быстрее набирали вес даже на жирной пище и хуже переносили холод. При повышенном уровне белка грызуны оставались стройными и сохраняли нормальный обмен веществ независимо от рациона.

Профессор Ирфан Лодхи пояснил, что управление расходом энергии может стать альтернативой строгим диетам. По его словам, вместо снижения потребления пищи возможно стимулировать организм активнее сжигать излишки.

Ученые рассчитывают создать препараты или диетические подходы, которые активируют этот механизм. Пока исследования проводились только на животных, однако результаты открывают перспективы для лечения ожирения и нарушений уровня сахара у людей.

