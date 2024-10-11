Секрет раскрыт: ученые объявили причину происхождения Covid-19

Ученые заявили, что летучие мыши не виноваты в происхождении коронавируса

Группа ученых пришла к выводу, что коронавирус появился естественным путем на рынке в китайском городе Ухань, а не был выведен в лаборатории. По мнению исследователей, к происхождению Covid-19 также не имеют отношения летучие мыши, сообщает Life.ru со ссылкой на издание Cell.

Специалисты проанализировали генетическую информацию, собранную в начале 2020 года на рынке морепродуктов, после чего установили местонахождение очага коронавируса. Повышенную концентрацию SARS-CoV-2 обнаружили вблизи и внутри прилавка с дикими животными — именно с этим местом связывают генетическое разнообразие ковида.

Вирус нашли у бамбуковых крыс, циветты и енотовидных собак. Этих зверей ранее уже называли промежуточными носителями Covid-19.

Пандемия коронавируса охватила мир в 2020 году и унесла жизни более 7 миллионов человек.