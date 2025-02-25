Щетка, нить и жвачка: стоматолог объяснил, как правильно ухаживать за зубами

Ежедневная гигиена рта — это не только обязательная чистка зубов дважды в день, но и использование дополнительных средств ухода, сообщил РИАМО доктор медицинских наук, профессор кафедры стоматологии, врач-стоматолог, основатель и директор Стоматологического колледжа № 1 Олесь Шевченко.

«Чистка зубов два раза в день — базовая необходимость, но этого недостаточно для сохранения абсолютной чистоты ротовой полости», — сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что в течение дня остатки пищи и налет скапливаются в межзубных промежутках и в труднодоступных местах, где зубная щетка не всегда может справиться. В таких случаях на помощь приходят дополнительные инструменты: зубная нить, межзубные ершики и жевательная резинка.

По словам специалиста, зубная нить позволяет тщательно очищать даже самые труднодоступные участки между зубами. Межзубные ершики, в свою очередь, предназначены для людей с широкими промежутками между зубами, а также для тех, кто носит брекеты или ретейнеры. Важно регулярно удалять остатки пищи из межзубных промежутков, поскольку они служат питательной средой для бактерий. Размножение бактерий приводит к образованию зубного налета, который в дальнейшем может вызвать кариес и другие проблемы, такие как неприятный запах изо рта.

Жевательная резинка не только помогает освежить дыхание, но и способствует выделению слюны, которая естественным образом укрепляет эмаль и помогает удалить часть налета. Кроме того, жвачка помогает бороться с вредными бактериями в полости рта. Это подтверждают результаты исследований, проведенных учеными из Германии, Нидерландов и США. После 10 минут жевания на одной подушечке может остаться около 1 млн бактерий.

«Жевательная резинка без сахара обладает универсальным действием и выступает как вспомогательное средство в уходе за зубами: ее можно использовать после каждого приема пищи в рамках основного комплекса гигиенических процедур», — отметил эксперт.

Регулярная чистка зубов, использование дополнительных средств ухода и своевременное посещение стоматолога-гигиениста помогут избежать большинства стоматологических проблем, заключил Шевченко.