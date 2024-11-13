Щелковские рентгенологи проводят диагностику плода с 18 недель беременности

В щелковском перинатальном центре работает особое подразделение — отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики. Именно здесь трудятся те, чья профессия неразрывно связана с загадочным миром рентгеновских лучей — врачи-рентгенологи и рентгенолаборанты, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В центре также функционирует кабинет магнитно-резонансной томографии (МРТ), где проводятся обследования не только для пациентов центра, но и для жителей всего городского округа. Профессионализм сотрудников позволяет успешно диагностировать и лечить как взрослых, так и детей. Врачи-рентгенологи Щёлковского перинатального центра пользуются заслуженной репутацией далеко за пределами своего учреждения. Их опыт и квалификация известны во всей Московской области. Они выполняют уникальные процедуры, такие как МРТ плода, начиная с 18-й недели беременности, проводят исследования для самых маленьких пациентов и консультируют снимки из других медицинских учреждений.

«Современную медицину трудно представить без рентгена, КТ и МРТ, даже невозможно. Врачи рентгенологи, это особенные люди, одни из тех врачей, которых редко встречает и запоминает пациент, благодарности они зачастую получают только от коллег, но именно с их работой связана правильная диагностика и соответственно лечение заболеваний», — поделился заведующий отделением лучевой и магнитно-резонансной диагностики Дмитрий Ганькин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.