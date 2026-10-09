Щелковская больница внедрила два лазерных метода лечения глаукомы

Офтальмологи Щелковской больницы начали применять лазерную иридэктомию и десцеметогониопунктуру для лечения глаукомы. Эти методы позволяют проводить вмешательства без разрезов и длительной госпитализации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Глаукома — группа хронических заболеваний глаз, при которых повреждение зрительного нерва приводит к необратимой потере зрения. Ключевой фактор прогрессирования болезни — повышение внутриглазного давления из-за нарушения оттока жидкости. При закрытоугольной форме отток перекрыт, при открытоугольной жидкость уходит слишком медленно.

«Лазерная иридэктомия применяется при закрытоугольной глаукоме, чтобы снять блок оттока жидкости и предотвратить острый приступ. Десцеметогониопунктура используется при открытоугольной глаукоме для прочищения дренажной зоны и постепенного снижения давления», — пояснил заведующий офтальмологическим отделением.

Главное преимущество методик — минимальная травматичность. Вмешательства проводят под местной анестезией, они занимают несколько минут и не требуют наложения швов. В большинстве случаев пациенты уходят домой в тот же день и быстро восстанавливают работоспособность.

Ранее для таких вмешательств жителям трех городских округов приходилось выезжать в областные центры или Москву. Теперь лазерное лечение глаукомы доступно в Щелковской больнице.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.