Щелковская больница получила девять единиц эндоскопического оборудования

сегодня в 15:33

Щелковская больница с начала 2026 года получила девять единиц современной техники для эндоскопии. Еще две единицы направили в Щелковский перинатальный центр, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новое эндоскопическое оборудование распределили между подразделениями Щелковской больницы в Щелково, Монино, Фряново, Фрязино и Лосино-Петровском.

В их числе — видеогастроскопы, лапароскопические и артроскопические стойки, системы визуализации дыхательных путей для трудной интубации, в том числе у новорожденных, а также другая техника.

Оборудование помогает врачам точнее проводить обследования, своевременно выявлять патологические изменения и выбирать оптимальную тактику лечения. Лапароскопические операции менее травматичны для пациентов: вмешательства выполняют через небольшие проколы, без больших разрезов.

Технику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.