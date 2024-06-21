Сбер обсудил с медработниками Раменского инновационные технологии в медицине

Роль искусственного интеллекта в медицинских сервисах обсудили на круглом столе «Инновационные технологии в медицине: оптимизация работы и повышение качества обслуживания». Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

Участники мероприятия — сотрудники Восточного отделения Среднерусского банка Сбербанка и Раменской больницы — обменялись практиками внедрения искусственного интеллекта в медицину и обсудили позитивные эффекты использования инновационных технологий. Например, применение AI в медицине увеличивает точность диагностики и прогнозирования заболеваний, позволяет оптимизировать процессы для пациентов и повысить доступность и качество медицинского обслуживания.

«Индустрия здоровья Сбера активно развивается, разрабатывает и внедряет новые решения в сферу здравоохранения. Например, в Московской области уже внедрена система голосового заполнения медицинской документации, разработанная партнером Сбера — группой ЦРТ. Решение позволяет сократить время врача на ввод данных в медкарту и больше времени уделять пациенту. Мы понимаем важность развития и использования инновационных технологий в медицине и продолжим работу по созданию решений для здравоохранения, чтобы искусственный интеллект и дальше оставался надежным помощником врачей», — отметила заместитель управляющего Восточного отделения Среднерусского банка Сбербанка Александра Русецкая.