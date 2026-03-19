Санавиация Подмосковья выполнила почти 100 вылетов с начала года

В Московской области с начала 2026 года вертолеты санитарной авиации выполнили почти 100 вылетов для оказания экстренной помощи и транспортировки пациентов. В регионе задействованы три воздушных судна, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Вертолеты санитарной авиации привлекают для помощи пострадавшим в ДТП и других чрезвычайных происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов. Благодаря системе «Ночной старт» экипажи могут вылетать и в темное время суток.

В Подмосковье работают три вертолета санавиации. Один из них используется для перевозки детей в Центр Рошаля.

«Вертолеты приходят на помощь в самых сложных ситуациях: когда важно оперативно доставить пациента в больницу, несмотря на удаленность медучреждения и загруженность дорог. С начала года санавиация выполнила почти 100 вылетов», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В составе авиамедицинских бригад работают анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.