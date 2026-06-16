Санавиация Подмосковья выполнила 273 вылета с начала 2026 года

Санитарная авиация Московской области с начала 2026 года выполнила 273 вылета для помощи пострадавшим в ДТП и экстренной транспортировки пациентов. В регионе работают три вертолета с современным оборудованием, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Санитарная авиация применяется в Подмосковье для оказания экстренной помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и других чрезвычайных ситуациях, а также для межбольничной транспортировки пациентов. В работе задействованы три вертолета, оснащенные современным медицинским оборудованием.

«Санитарная авиация позволяет оперативно доставить в больницу пациента, нуждающегося в срочном лечении, независимо от дорожного трафика и удаленности медучреждения. С начала года вертолеты выполнили 273 вылета», — сказал Максим Забелин.

Благодаря системе «Ночной старт» вылеты выполняются и в темное время суток. Один из вертолетов используют для транспортировки детей в детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. В составе авиамедицинских бригад работают врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.