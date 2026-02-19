Санавиация Подмосковья эвакуировала 48 пациентов с начала 2026 года

Санитарная авиация Московской области с начала 2026 года транспортировала 48 пациентов, в том числе 31 ребенка. Для экстренной помощи и межбольничной эвакуации в регионе круглосуточно дежурят три вертолета, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области вертолеты санитарной авиации задействуют для оказания экстренной помощи пострадавшим в ДТП и других чрезвычайных происшествиях, а также для межбольничной транспортировки. Воздушные суда позволяют оперативно доставлять пациентов в медицинские учреждения независимо от дорожной ситуации и удаленности больниц.

«В Подмосковье на боевом дежурстве постоянно находятся 3 вертолета санитарной авиации, 1 из которых используется непосредственно для транспортировки детей в Центр Рошаля. С начала года силами авиамедицинских бригад эвакуировано 48 пациентов, включая 31 ребенка», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он добавил, что благодаря системе «Ночной старт» вылеты выполняются и в темное время суток.

В составе авиамедицинских бригад работают врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.