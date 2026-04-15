Санавиация Подмосковья эвакуировала 156 человек с начала года

Санитарная авиация Московской области с начала года транспортировала 156 пациентов, в том числе 103 детей. В регионе работают три медицинских вертолета, которые вылетают на ДТП и другие происшествия, а также выполняют межбольничные перевозки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Санитарная авиация позволяет быстро доставить в стационар пациента, которому нужна срочная медицинская помощь. Независимо от дорожного трафика, расстояния и времени суток — благодаря системе „Ночной старт“ вертолеты могут вылетать даже ночью. С начала года они транспортировали 156 человек, в том числе 103 ребенка», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Один из вертолетов используется для перевозки детей в центр Рошаля. В состав авиамедицинских бригад входят врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.