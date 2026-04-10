Самое грязное в туалете — не унитаз: врач назвала источник микробов

Основные риски связаны с дверными ручками и кранами, а не с сиденьем, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Если под рукой нет никаких антисептиков, а «обезопасить» себя хочется, можно сделать барьер из туалетной бумаги или бумажного полотенца, чтобы кожа не касалась поверхности ободка напрямую. При этом после использования туалета важно нажать на кнопку смыва, закрыв при этом крышку унитаза», – сказала Кашух.

Она добавила, что эта мера связана с тем, что когда человек нажимает на слив с открытой крышкой, в воздух поднимается облако мельчайших капель, которые легко вдохнуть.

«Основная опасность в общественных туалетах — это не сиденье, а дверные ручки и кран. Поэтому после посещения туалета нужно просто помыть руки с мылом в течение хотя бы двадцати секунд, а затем закрывать кран и открывать дверь, используя бумажное полотенце. Этого достаточно, чтобы свести к нулю практически все риски», – рассказала врач.

