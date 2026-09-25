Самарский врач рассказала, как облегчить боль в ногах при магнитных бурях

Врач-флеболог Варвара Кольцова посоветовала метеозависимым людям с варикозом охлаждающие мази, компрессионный трикотаж и отдых с приподнятыми ногами, сообщает АиФ Самара .

В Самарской области 25 и 26 сентября геомагнитная активность превысит 4 балла. По словам Кольцовой, при варикозе вены теряют эластичность, а колебания атмосферного давления и магнитного фона могут вызывать застой крови и усиливать неприятные ощущения.

«Как ни странно, но пациенты часто отмечают ухудшение в состоянии ног именно на фоне изменения погоды. Беспокоит плохой сон, потому что ноги ломит, выкручивает, а при установленном диагнозе варикоза эти симптомы еще усиливаются», — рассказала врач-флеболог Варвара Кольцова.

Для облегчения дискомфорта врач рекомендовала мази с охлаждающим эффектом. Она также посоветовала держать ноги выше уровня сердца, подложив под них валик или подушку: это улучшает отток крови.

«Рекомендуется самомассаж и контрастный душ на ноги», — добавила Кольцова.

Врач также посоветовала пить достаточно чистой воды, избегать длительного неподвижного положения и носить компрессионный трикотаж — профилактический, если нет других показаний.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.