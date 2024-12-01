Самая старая поликлиника Королева в 2025 году примет пациентов после капремонта

В Королеве продолжается полное обновление самой старой поликлиники города, которая была построена в 1956 году по проекту известного архитектора Любови Гулецкой. Открытие здание запланировано в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В здании уже отремонтировали и утеплили подвальное помещение и прорубили между этажами воздуховоды для прокладки будущей вентиляции.

На объекте провели черновые работы, обновляют кровлю, проводят гидроизоляцию фундамента, усиливают межэтажные плиты перекрытия. Затем начинаются установка окон и чистовые работы в помещениях.

По окончании всех работ в поликлинике оборудуют современные кабинеты, регистратуру, удобные и светлые зоны ожидания и многое другое, что поможет быстро и качественно оказать современную медицинскую помощь. Что касается архитектурных элементов при входе в здание, то все они будут обновлены при полном их сохранении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.