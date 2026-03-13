«Сахарная» паника: депутат заявил, что льготы на лекарства диабетикам сохранятся

Депутат Госдумы Амир Хамитов заявил, что пересмотр подходов к обеспечению препаратами пациентов с сахарным диабетом не означает отмену льгот. Все нуждающиеся продолжат получать терапию, сообщает Life.ru .

Парламентарий подчеркнул, что пациенты с сахарным диабетом получают лекарства по закону вне зависимости от наличия инвалидности и других факторов. Поводов для паники, по его словам, нет.

«Все категории пациентов, которым показана терапия, продолжат получать необходимое лечение и лекарственное обеспечение», — подчеркнул Хамитов.

Депутат пояснил, что обсуждаемая инициатива касается экономической целесообразности при определении приоритетных групп, а не отказа от лечения. При этом такой критерий не должен подменять медицинские показания.

Поводом для дискуссии стали предложения специалистов НМИЦ эндокринологии. Они заявили о необходимости в первую очередь обеспечивать современными препаратами трудоспособных пациентов с диабетом II типа с сердечно-сосудистыми и почечными осложнениями, которые не получают льготные лекарства. По оценкам экспертов, таких людей более 105 тыс., в перспективе — до 1 млн. Сейчас средств на обеспечение всех нуждающихся не хватает.

С 2025 года меры помощи объединены в федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом». Он предусматривает развитие диспансерного наблюдения, обучение в «школах диабета» и расширение доступа к современным системам мониторинга глюкозы.

