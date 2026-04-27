Всероссийский музыкальный фестиваль «ТопФест» пройдет 12 июня в «Лужниках»

Всероссийский музыкальный фестиваль «ТопФест» состоится 12 июня 2026 года в БСА «Лужники». На сцене выступят популярные среди молодежи блогеры и артисты, сообщает Радио1 .

Организаторами фестиваля выступают АНО «Институт поддержки детского блогинга» и компания «Иннопрактика». Проект направлен на развитие молодежной культурной среды.

Главным событием станет концерт в БСА «Лужники». На сцене выступят популярные среди молодежи блогеры и артисты: Мария Янковская, Настя Кош, POLI, Gazan и SteshOK.

Совокупная аудитория участников превышает 50 млн подписчиков. Организаторы сообщили, что для многодетных семей, семей участников СВО и других социальных категорий граждан предусмотрены билеты по специальной цене.

