Сахар там, где его не ждут: что мы едим каждый день и тихо перебираем норму

Большинство россиян переедают сахар не из-за конфет и тортов, а из-за привычных продуктов, которые вообще не воспринимаются как сладкие, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Основной сахар люди по-прежнему получают из сладкой продукции: конфет, выпечки и напитков. Однако даже если не увлекаться десертами, переесть простых углеводов можно незаметно. Лидеры по содержанию добавленных сахаров — сладкие безалкогольные напитки, включая газировки, восстановленные соки и холодные чаи в бутылках», – сказала Кашух.

Она добавила, что одна стандартная бутылка объемом 0,5 л может содержать до 50 г сахара — две столовые ложки с горкой. Это количество соответствует суточной норме потребления.

«Большое количество сахара, как правило, добавляется даже в те продукты, которые не воспринимаются как десерты. Например, в соусы — кетчупы, майонезы, заправки для салатов. Сахар в их составе выступает консервантом и усилителем вкуса», – разъяснила врач.

Кашух уточнила, что кроме того, такие натуральные продукты, как мед или сироп агавы, по своей химической сути — те же самые сахара. Белый рафинированный сахар и бурый, или нерафинированный, также не имеют значимых отличий.

Ранее первый заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова рассказала, что жители РФ потребляют сахара во много раз больше положенных норм, отчасти из-за этого было принято решение ввести акциз на сахаросодержащие напитки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.