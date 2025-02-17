С учащимися Рузского округа обсудили здоровье и вредные привычки

В Рузской центральной библиотеке прошел профилактический час «Мы за здоровье», в рамках ежегодной акции «Здоровье — твое богатство». Полезное занятие провели для учащихся 4 «Б» класса школы № 2. Ребята с энтузиазмом обсудили, что же такое здоровье, и почему так важно вести правильный образ жизни. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Поговорили с детьми также и о распорядке дня, который помогает быть энергичными и настроенными на успех. Также обсудили, как вредные привычки могут помешать достигать целей и наслаждаться жизнью.

В конце увлекательной беседы мальчики и девочки сделали важный вывод: здоровье — это настоящее богатство, и заботиться о нем нужно с ранних лет.

Разговоры о вредных привычках с детьми важны для профилактики зависимостей, формирования здоровых привычек и развития критического мышления. Они учат детей делать правильный выбор, анализировать информацию и выражать свое мнение. Открытое общение также обеспечивает эмоциональную поддержку, помогая детям чувствовать себя уверенно и обращаться за помощью при проблемах.

Мероприятие прошло в рамках программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма администрации Рузского муниципального округа.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.