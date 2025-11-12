С начала года в Дмитровскую больницу поступила 191 единица медоборудования

Значительное обновление материально-технической базы Дмитровской больницы проходит в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Среди новейших поступлений — передвижной медицинский комплекс с маммографом, 4 цифровых рентгенодиагностических аппарата, 2 цифровых маммографа, современное видеоэндоскопическое оборудование для хирургических отделений, а также 6 новых аппаратов для диагностики и лечения зрения.

В рамках развития мобильной диагностики для онкоскрининга в округе начал работу передвижной маммографический комплекс — полностью оборудованный кабинет в специальном автомобиле, который сможет проводить обследования жительниц отдаленных населенных пунктов. Комплекс будет работать совместно с уже действующими мобильными медицинскими пунктами — передвижным фельдшерско-акушерским пунктом и мобильным флюорографом.

Одновременно продолжается цифровизация рентген-службы: в Синьковской поликлинике установлен современный цифровой рентген-аппарат, позволяющий получать детальные изображения при значительно сниженной лучевой нагрузке. Оборудование интегрировано в единую цифровую сеть больницы для оперативной консультации со специалистами МОНИКИ.

В офтальмологические кабинеты поставлено новое медицинское оборудование, которое существенно улучшает качество диагностики, лечения и расширяет спектр проводимых операций.

Хирургические отделения больницы получили две системы видеоэндоскопической визуализации с изображением качества 4К для выполнения малотравматичных операций. Новое оборудование позволит расширить спектр эндоскопических вмешательств и сократить сроки реабилитации пациентов.

«Оснащение медицинских учреждений современным оборудованием — это важный шаг в повышении качества и доступности здравоохранения для всех жителей округа. Благодаря реализации нацпроектов и поддержке губернатора Андрея Воробьева мы можем обеспечивать медицинские учреждения техникой, соответствующей самым высоким стандартам. Это наша общая задача — создавать условия для своевременной диагностики и эффективного лечения», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Дмитровская больница ежемесячно публикует информацию и проводит комплекс мер, направленных на повышение доступности медицинской помощи. В рамках этой работы мобильный медицинский комплекс с полным набором оборудования для диспансеризации обслуживает городские и сельские территории совместно с мобильным флюорографом и маммографом. Для пожилых жителей (65+) из отдаленных населенных пунктов организованы бесплатные поездки на социальном транспорте в поликлиники Дмитровской больницы.

Пройти обследование на новом оборудовании можно по направлению лечащего врача. Запись на прием осуществляется через портал «Здоровье» (zdrav.mosreg.ru) или по единому номеру 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.