С начала года более тысячи жителей Талдомского округа прошли диспансеризацию

С начала года уже свыше тысячи жителей Талдомского округа воспользовались возможностью пройти бесплатное комплексное медицинское обследование в рамках диспансеризации, передает пресс-служба администрации городского округа.

Профилактика различных заболеваний и внимание к здоровью остаются приоритетом для жителей. Обследования помогают в выявлении сахарного диабета, болезней дыхательной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, онкологических заболеваний и многих других, которые зачастую подолгу никак себя не проявляют. Для их раннего выявления сформирован перечень исследований.

Кроме того, результаты проведенной инструментально-лабораторной диагностики можно обсудить с лечащим врачом на телемедицинской консультации, без визита в поликлинику.

«Обратившись в поликлинику в будний день или в субботу, каждый житель может пройти диспансеризацию. Также на всей территории округа по графику работает передвижной медицинский комплекс. На базе него прием ведут терапевты и узкопрофильные специалисты, которые выезжают даже в отдаленные населенные пункты. В фельдшерско-акушерских пунктах также можно пройти первый этап диспансеризации», — отметил главный врач Игорь Давронов.

Для записи на диспансеризацию можно воспользоваться порталом Госуслуг Московской области, личным кабинетом на портале «Здоровье», позвонить по номеру 122 или обратиться к электронному помощнику — чату-боту электронной регистратуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.