С начала года более 60 женщин сдали анализ на вирус папилломы человека в женской консультации на Бородинской в Подольске

Анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) в женских консультациях Подольской областной клинической больницы можно сдать по ОМС.

Исследование позволяет определить наличие различных онкогенных типов вируса папилломы человека, а значит, предрасположенность пациента к онкологическим заболеваниям. С начала года в женской консультации на улице Бородинской получили два положительных результата. Пациентки отправлены на углубленное обследование.

По словам заведующей женской консультацией Инны Ромашиной, выявляемость различных типов вируса папилломы человека ежегодно увеличивается. В 2025 году исследование на ВПЧ помогло обнаружить 11 случаев предраковых изменений и три случая рака шейки матки. Речь идет о пациентках в возрасте от 26 до 55 лет.

На анализ на ВПЧ направляет врач-гинеколог. Также его можно сдать в ходе диспансеризации репродуктивного здоровья.

Для профилактики тест на ВПЧ рекомендуют делать женщинам от 30 до 65 лет один раз в пять лет. При необходимости скрининг проводят и чаще.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.