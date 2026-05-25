С начала 2026 года в Подмосковье появились 234 почетных донора

С начала 2026 года звание «Почетный донор России» получили 234 жителя Подмосковья. Всего в регионе проживает почти 28 тыс. обладателей этого статуса, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Звание «Почетный донор России» присваивают жителям, которые регулярно и безвозмездно сдают кровь и ее компоненты. Для его получения необходимо сдать цельную кровь 40 раз, плазму 60 раз либо сочетать донации цельной крови и ее компонентов в установленном объеме.

«Все больше людей стремятся проявить свою активную гражданскую позицию и оказать помощь тем, кто попал в беду. В Подмосковье проживает почти 28 тыс. почетных доноров, из них 234 стали обладателями этого звания с начала года», — сказал Максим Забелин.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области пояснил, что донором может стать любой житель старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. Сдать кровь можно в учреждениях службы крови и на выездных донорских акциях.

Подробные правила присвоения звания размещены на сайте Московского областного центра крови: https://lpu.zdrav.mosreg.ru/gbuz_mo_mock/patsientu/pochetnii_donor_rossii.

Московский областной центр крови принимает доноров без выходных и без предварительной записи на сдачу цельной крови с 8.00 до 14.00 по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А. Дополнительная информация доступна на сайте https://bloodcentr.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.