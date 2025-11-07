С 2026 года для беременных на Ставрополье появятся генетические обследования по ОМС

Начиная с 2026 года, будущие мамы на Ставрополье смогут пройти обследование на генетические отклонения плода по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Кроме того, анализ биоматериала станет доступен перед процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщает «Победа 26» со ссылкой на пресс-службу территориального фонда ОМС на Ставрополье.

В регионе новые виды диагностики войдут в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026 год, а также на плановый период 2027 и 2028 годов.

Беременным жительницам Ставропольского края предоставят возможность неинвазивной проверки плода на наличие генетических отклонений. Для проведения анализа у будущей матери возьмут кровь из вены, содержащую внеклеточную ДНК плода. Именно эту ДНК будут изучать на предмет генетических заболеваний. В фонде подчеркивают, что данная процедура предназначена для оценки степени риска. В случае выявления каких-либо отклонений, женщине потребуется углубленное инвазивное обследование.

Парам, планирующим ЭКО, станет доступен еще один вид диагностики. По полису ОМС можно будет осуществить забор и тестирование генетического материала перед имплантацией. Данная процедура позволяет обнаружить генетические отклонения и увеличить вероятность наступления здоровой беременности.

