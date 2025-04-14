Рыбные и мясные консервы чаще протухшего мяса несут в себе дополнительную опасность — ботулизм, сообщила РИАМО гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Клостридии ботулизма и их токсин могут быть также в кровяной колбасе. Тяжесть симптомов пищевой инфекции зависит от возбудителя и исходных показателей здоровья и возраста заразившегося человека», — сказала Кашух.

Она добавила, что, как правило, отравление тяжело переносят маленькие дети и взрослые с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

«Сложно сказать однозначно, что опаснее — отравление неправильно приготовленным мясом или испорченными рыбными консервами. У одних людей иммунитет в силах самостоятельно справиться с пищевой инфекцией за пару дней, для других болезнь может оказаться смертельной. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от острой инфекционной диареи в мире умирает 500 тысяч детей в возрасте до 9 лет. Это третья по значимости причина смерти малышей до 5 лет», — рассказала врач.

Кашух пояснила, что не важно, какие правила хранения и обработки продукта были нарушены — для здоровья опасно употребление в пищу любой испорченной еды, так как в ней размножаются патогенные микроорганизмы.

«Все зависит от возбудителя. Например, ротавирусная кишечная инфекция в большинстве случаев проходит без специального лечения за несколько дней. При этом отравление мясной или рыбной консервой, зараженной клостридиями ботулизма, может спровоцировать серьезные неврологические последствия — вплоть до комы и смерти», — отметила специалист.

Она подчеркнула, что соблюдение технологии и санитарно-гигиенических правил важно на любом этапе: от содержания животных и забоя до хранения продуктов и их приготовления. Это регламентировано специальными документами и законами, которые обязаны соблюдать все фермерские хозяйства и производители пищевых продуктов.

«Чтобы обезопасить себя, стоит внимательно относиться к выбору продуктов: не покупать мясо и рыбу у частников и у обочин дорог. Обязательно оценивать сроки годности и внешний вид продукта. И если возникают хоть малейшие сомнения в его качестве — отказаться от покупки», — заключила гастроэнтеролог.