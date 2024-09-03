Руководители учреждений здравоохранения ответили на вопросы жителей Ленинского округа

В Историко-культурном центре Видного прошла очередная встреча руководителей учреждений здравоохранения с населением, где более 20 жителей смогли задать интересующие их вопросы, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Такие встречи важны как для населения, так и для медицинских работников. Жители подсказывают нам, на что надо обратить особое внимание. Родители очень нуждались в комнате матери и ребенка. Проведя свои реорганизационные мероприятия, после долгих поисков комнаты, нам удалось ее открыть», — рассказывает заместитель главного врача Видновской клинической больницы по детству, заведующая детской поликлиникой Валентина Барило.

В пресс-службе добавили, что особое внимание на этой встрече было уделено вакцинации ОРВИ, записи к узкопрофильным специалистам, ожидание записи к врачу и на обследования. Сотрудники медицинских учреждений на встрече дали много полезной информации, которая позволит жителям Ленинского городского округа точнее ориентироваться при лечении и прохождении реабилитации.

«Придя на встречу с медицинскими работниками, удалось решить мой вопрос о записи на МРТ, УЗИ в течение двух часов, может даже меньше», — поделилась с нами член Ленинской районной организации всероссийского общества инвалидов Маргарита Макеева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал Воробьев.