Руководитель центра «Вернадка» сдала кровь в Центре крови Подмосковья

Карина Родионова учится на втором курсе факультета экосистемного планирования и территорий Российского государственного университета народного хозяйства имени В. И. Вернадского. Она готовится стать кинологом, любит животных и мечтает служить в силовых структурах РФ.

Студентка руководит волонтерским центром «Вернадка». Для нее важно делать добрые дела и ощущать себя частью большого общего дела.

«Думаю, без этого моя жизнь была бы менее интересной и насыщенной — поэтому без волонтерства и актива я себя уже не представляю», — призналась Карина.

Вместе со студентами-волонтерами она придумывает и реализует проекты. Добровольцы проводят экологические акции, поддерживают людей в трудной ситуации и участвуют в донорском движении. Они привлекают новых доноров, сопровождают их на выездных акциях и сами сдают кровь, помогая Центру крови Подмосковья.

«Мы решили проводить среди ребят нашего центра такие акции каждые три месяца, чтобы они могли прийти и сдать кровь. Когда мы набираем волонтеров, всегда говорим: каждое маленькое действие, маленький шаг может изменить мир к лучшему. Любое добро, в том числе донация, обязательно кому-то поможет», — поделилась Карина.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.