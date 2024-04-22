Руководитель «Единой России» во Власихе Владимир Кабанов поучаствовал в донорской акции

Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Кабанов принял участие в акции приуроченной к Национальному дню донора крови. Партия «Единая Россия» запустила по всей стране акцию по сдаче крови для нужд СВО, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В данной акции принимают участие депутаты от партии всех уровней, волонтеры и молодогвардейцы.

«Этот день посвящен, в первую очередь, самим донорам — людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Этот день посвящен также и врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты. Искренне благодарю всех доноров и работников станций переливания крови за милосердие и самоотверженность. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба!» — сказал Владимир Кабанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.