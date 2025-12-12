Рождение через 40 дней после смерти: уникальные роды состоялись в России
В калужском перинатальном центре произошло настоящее медицинское чудо: местная жительница Наталья А. родила второго ребенка из двойни спустя 40 дней после того, как первый малыш погиб. По словам медиков, этот случай стал первым подобным в России как минимум за последние 20 лет, сообщает Mash.
Наталья была беременна двойней, но на 24-й неделе у нее преждевременно отошли воды. В результате один из ее детей скончался.
Для спасения второго ребенка медики приняли остановили роды и поместили Наталью под круглосуточное наблюдение. Женщина провела в больнице 40 дней.
В итоге россиянка успешно родила девочку весом 1250 граммов. Малышку назвали Марией, и сейчас с ней все в порядке.
По словам калужских медиков, это уникальный случай, который редко описывается даже в медицинской литературе.
Тем временем более 380 наборов «Я родился в Подмосковье» выдали в Видновском перинатальном центре.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.