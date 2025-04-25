Российский ИИ научился определять болезни легких по кашлю
Международная группа исследователей, включая специалистов Тольяттинского государственного университета (ТГУ), разработала искусственный интеллект для ранней диагностики хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Система анализирует звук кашля и данные КТ, выдавая результат с точностью 99,97%, сообщает Газета.ru.
ХОБЛ — тяжелое заболевание дыхательных путей, вызванное хроническим воспалением бронхов. Оно приводит к сужению легких, скоплению мокроты и нарушению дыхания.
Болезнь входит в тройку главных причин смертности в мире и занимает первое место среди летальных исходов от респираторных заболеваний в России.
Основная опасность заболевания состоит в том, что на ранних стадиях ХОБЛ часто протекает бессимптомно, что затрудняет своевременную диагностику. Поэтому существует необходимость создавать новые методы обследования.
Разработанная в ТГУ программа FuzzyGuard сочетает в себе анализ сразу нескольких источников информации.
«Используя методы машинного обучения, FuzzyGuard анализирует звук кашля пациента, слушает, как работают легкие, изучает сканы компьютерной томографии (КТ) легких, после чего объединяет и анализирует всю эту информацию, используя специальные «умные» алгоритмы (нейро-нечеткие сети). На основе этих данных FuzzyGuard делает вывод, есть ли у пациента ХОБЛ, и насколько вероятно, что болезнь разовьется в будущем», — пояснил руководитель проекта регионального проектного офиса инжиниринга ТГУ Алексей Швецов.
В перспективе технологию планируют адаптировать для выявления астмы, предсказания сердечных приступов по звукам сердцебиения и даже оценки продолжительности жизни на основе медицинских показателей пациента.