Благотворное влияние ресвератрола на иммунную систему и психическое состояние подтверждено рядом научных работ. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в беседе с информационным агентством ТАСС, сообщает СМИ2 .

«(Российский производитель игристых и тихих вин — ред.) „Абрау-Дюрсо“ сейчас занимается продуктом, который называется ресвератрол. Это антиоксидант, который содержится в виноградной кожице и в косточке тоже. Мы сейчас проводим исследования в двух институтах, в Челябинске и в Новосибирске, по воздействию», — отметил он.

По словам Титова, данный антиоксидант обладает успокаивающим эффектом и способен повысить эффективность терапии посттравматических стрессовых расстройств приблизительно на 30%. Он также подчеркнул, что вино содержит определенные компоненты, благотворно влияющие на здоровье.

Спецпредставитель президента РФ выразил уверенность в значительном исследовательском потенциале и широких возможностях применения данного компонента.

Титов уточнил, что ресвератрол также способствует укреплению иммунитета. В настоящее время изучаются его противоожоговые свойства и другие возможные положительные эффекты. В планах компании — разработка ряда продуктов, включающих воду, косметику и биологически активные добавки с ресвератролом.

