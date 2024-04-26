Российские студенты обучили нейросеть выявлять рак легких

Учащиеся института математики, естественных и компьютерных наук вологодского госуниверситета обучили нейросети распознавать снимки рака легких на ранних стадиях. Кроме того, студенты научили искусственный интеллект (ИИ) классифицировать онкоболезни легких, сообщает «Бриф24» .

В Вологодской области повышается уровень заболеваемости бронхогенным раком. По статистике, в регионе каждый 10-й больной раком страдает именно от злокачественной опухоли легких.

Одна из студенток ВоГУ рассказала, что при первичном обращении почти у 40% людей, у которых выявляют рак легких, недуг находится уже на четвертой стадии развития.

«Цель нашей разработки заключается в том, чтобы диагностировать заболевание на первой стадии, поскольку в таком случае выживаемость составит более 90%», — заявила исследовательница.

Другой вологодский студент отметил, что точность классификации рака на тестовой выборке составила 67-95% — это приемлемое значение для постановки предварительного диагноза. По мнению учащегося вуза, главное в вопросе борьбы с онкоболезнью легких — приступить к лечению как можно оперативнее, не теряя времени на исследования.