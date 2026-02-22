Российские мужчины массово наращивают волосы и бороды

В России растет спрос на наращивание волос и бороды для мужчин

В России растет спрос на наращивание волос и бороды для мужчин. За первые месяцы текущего года этот он вырос на 20%, сообщает Baza .

Мужчины все чаще обращаются к специалистам по наращиванию волос из-за растущей популярности ухоженного внешнего вида и проблемы облысения. Барбершопы и трихологические клиники отметили значительный рост числа клиентов — с начала 2026 года спрос увеличился на 20%.

Рынок оперативно отреагировал, поскольку наращивание волос стало популярной альтернативой пересадке, средством маскировки аллопеции, решением проблемы редкого и неравномерного роста бороды, а также способом переждать время лечения.

В столице цена за наращивание волос варьируется от 40 до 120 тыс. рублей, а за бороду — от 25 до 70 тыс. В Петербурге расценки чуть ниже: волосы можно нарастить за сумму от 30 до 90 тыс. рублей, а бороду — за 20 тыс. рублей.

