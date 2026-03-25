Российские банщики рассказали о детях на фоне рекомендаций Минздрава

Представители банной сферы заявили, что не сталкиваются с проблемами репродуктивного здоровья на фоне новых рекомендаций Минздрава. Многие из них воспитывают двоих и более детей, сообщает Life.ru .

Поводом для обсуждения стали методические рекомендации Минздрава по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста. Если мужчина укажет регулярное посещение бань или саун, врач может направить его на второй этап обследования — спермограмму и консультацию уролога. Речь идет не о запрете, а о дополнительной проверке возможных рисков.

Спа-директор банных комплексов «Жар-Птица» Филипп Куква рассказал, что среди коллег не наблюдает проблем с зачатием. По его словам, в Петербурге он работал с 50-летним банщиком Андреем, у которого трое детей и который продолжает работать.

На объекте на Новой Риге старший сотрудник Михаил воспитывает двоих детей, причем один ребенок родился полгода назад. Пар-мастер Алексей Аверьянов, как утверждает Куква, также недавно стал отцом — в конце ноября у него родилась дочь.

Мужчина отметил, что сам работает в отрасли около десяти лет, проходил обследование и не выявил нарушений. Он считает мнение о вреде бани для репродуктивного здоровья распространенным заблуждением.

