Россиянок предупредили о риске развития рака из-за посещения солярия

По словам специалиста, ультрафиолетовое излучение остается ключевым и доказанным фактором риска злокачественных новообразований. Особенно опасны искусственные источники УФ-лучей.

«Главный и неоспоримый фактор риска онкологии — ультрафиолет. Солярии — это доказанный канцероген первого класса по классификации ВОЗ. Его посещение в возрасте до 30 лет повышает риск развития меланомы. Любое искусственное УФ-излучение с целью загара — это прямое повреждение ДНК меланоцитов. Фототерапия без протоколов также увеличивает онкологические риски. Назначение узкополосной средневолновой фототерапии или ПУВА-терапии для лечения псориаза или витилиго — это прерогатива врача-дерматолога. Такое „оружие“ применяется строго по показаниям, с подсчетом курсовой дозы и пожизненным мониторингом пациента», — пояснила Жовтан.

Врач подчеркнула, что даже лечебная фототерапия должна проводиться только по назначению специалиста и под строгим контролем. Самостоятельное использование подобных процедур может привести к серьезным последствиям для здоровья.

