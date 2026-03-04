Россиянок предупредили о риске развития рака груди из-за пива

Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен предупредила, что злоупотребление пивом повышает риск рака груди у женщин из-за содержания в напитке фитоэстрогенов, сообщает NEWS.ru .

Врач пояснила, что избыток фитоэстрогенов в пиве нарушает гормональный баланс. По ее словам, это может привести к сбоям цикла и развитию гинекологических заболеваний.

«Для женщин избыток фитоэстрогенов, которые содержатся в пиве, не проходит бесследно. Внешне это может проявляться огрубением голоса и появлением нежелательных волос на теле. Но главное — нарушается естественный гормональный цикл, возникают гинекологические заболевания, повышается риск бесплодия и невынашивания беременности. К тому же алкоголь — доказанный канцероген, и он напрямую повышает риск развития рака молочной железы у женщин», — пояснила Тен.

Врач напомнила, что регулярное употребление спиртного в целом связано с онкологическими рисками.

