Россиянкам рассказали о самом надежном средстве защиты от половых инфекций

Она уточнила, что, по данным ВОЗ, каждый день в мире более 1 млн людей заражаются инфекциями, передающиеся половым путем (ИППП). Также часто к врачам обращаются с вирусом папилломы человека (ВПЧ), от него нет лечения.

«Самый простой и самый проверенный способ контрацепции — презервативы. Побочных эффектов у них нет, а аллергия на латекс встречается лишь у 3% населения», — сказала доктор.

По ее словам, для защиты от инфекций, передающихся половым путем, нужно пользоваться презервативами, только они смогут защитить от ИППП. Также для аллергиков есть безлатексные презервативы.

«Грустная статистика. Каждая 7-я девушка на приеме узнает, что у нее ВПЧ. Каждую неделю я сообщаю по результатам анализов: „Мне очень жаль, это онкология“. И каждый раз я неустанно повторяю: этого можно избежать, регулярно посещая гинеколога», — предупредила Соболева.

Она подчеркнула, что осмотр нужен, даже если у женщины нет болей и ничего не беспокоит. Также следует проводить ультразвуковое исследование органов малого таза, сдавать анализ на исследование микрофлоры и исключение ИППП, не забывать про онкоскрининг, забор жидкостной онкоцитологии для исключения патологии шейки матки.