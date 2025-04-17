Россиянкам рассказали, как распознать «серого» косметолога

Эксперт Афонина: доверять можно только косметологическим клиникам с лицензией

В последнее время кратно увеличилось количество пациентов, пострадавших от некачественных инъекционных процедур. Основатель косметологической клиники, предприниматель Ксения Афонина рассказала, как отличить грамотного врача от «серого» косметолога, сообщает «ФедералПресс» .

«Сегодня все чаще к нам приходят пациенты с осложнениями после так называемых „авторских методик“, за которыми нередко скрываются несертифицированные препараты и отсутствие медицинского образования», — отметила эксперт.

Она акцентировала внимание на том, что медицинские процедуры должны проводиться не в домашних условиях, а в специализированных клиниках, имеющих разрешение на осуществление подобных манипуляций. Проверить наличие лицензии просто: достаточно ввести ИНН организации на сайте Росздравнадзора.

«Если лицензии нет, а вам предлагают инъекционные методики, это прямая угроза вашему здоровью», — подчеркнула Афонина.

Важно также наличие чистоты, стерильности, одноразовых расходных материалов и индивидуальной упаковки инструментов. Если помещение больше похоже на салон красоты, чем на медицинское учреждение, это должно вызвать подозрения, предупредила специалист.

Ответственный косметолог всегда заключает договор, предоставляет пациенту информированное согласие и выдает кассовый чек с указанием проведенной процедуры и использованных препаратов. В противном случае пациент лишается юридической защиты.

Афонина пояснила, что квалифицированный специалист всегда собирает анамнез, выясняя наличие хронических заболеваний, аллергических реакций и других особенностей здоровья перед началом каких-либо манипуляций. Отсутствие интереса к состоянию здоровья пациента — это явный признак нарушения стандартов медицинской безопасности.

Кроме того, косметолог, выполняющий инъекционные или аппаратные процедуры, должен иметь диплом врача и подтверждающие сертификаты на применяемые препараты. Сертификаты об окончании курсов косметологии не дают права на проведение инъекций.

По мнению эксперта, доверять стоит только лицензированным клиникам, предоставляющим полную прозрачность документации и укомплектованным квалифицированным персоналом. В противном случае посещение косметолога может привести к серьезным негативным последствиям.