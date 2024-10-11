Россиянкам рассказали, что вызывает вагиноз

Ученые Сеченовского Университета провели исследование, которое показало, что бактериальный вагиноз может быть вызван несколькими группами бактерий, взаимодействующими друг с другом. Эти микроорганизмы формируют бактерильную биопленку на стенках влагалища, что приводит к снижению иммунитета и даже бесплодию, сообщает Газета.ru .

Ранее считалось, что основной возбудитель вагиноза — бактерия Gardnerella vaginalis, однако исследования продемонстрировали, что не у всех женщин с этими бактериями развивается вагиноз, и не все носители бактерий страдают от заболевания.

Сами штаммы бактерий не всегда могут вызвать болезнь без определенных условий. Например, наличие культуры H. vaginalis не всегда приводит к развитию заболевания, если не происходит передачи вагинальных выделений от инфицированных женщин. Исследования показали, что биопленки, формируемые бактериями из группы Gardnerella, оказывают значительное влияние на развитие болезни и ее рецидивы.

Эти биопленки, прочно прикрепляясь к слизистой влагалища, ослабляют иммунный ответ организма и повышают риск инфекций, передающихся половым путем. За счет сложного взаимодействия различных микробов внутри биопленки увеличивается их устойчивость к противомикробным препаратам. Кроме того, биопленки могут передаваться между половыми партнерами, а также приводить к воспалениям уретры у мужчин.

Важным аспектом является то, что бактериальный вагиноз может спровоцировать бесплодие как у женщин, так и у мужчин, поскольку биопленка может затрагивать уретру и слизистую оболочку матки. Поэтому для эффективного лечения требуется нацеливаться на весь консорциум бактерий, а не на их отдельные виды. Исследователи предлагают использовать метод FISH вместе с ПЦР и секвенированием для точной идентификации видов и генов, ответственных за формирование биопленок, что позволит более эффективно диагностировать и лечить болезнь.