Россиянкам посоветовали массово есть гранат в сезон простуд

Гранат особенно полезен в сезон простуд для сердца и здоровья россиянок

Гранат считается суперфудом, поскольку каждая его часть полезна. В продукте есть вещества и микроэлементы, которые применяют как при приготовлении еды, так и в медицине, сообщает « Крымская газета ».

Этот суперфуд используется для профилактики недугов, связанных с сердечно-сосудистой системой. Он позволяет поддерживать нужный уровень гемоглобина в крови. Таким образом, защищает организм от появления анемии.

Гранат может поменять состав крови почти за семь дней. В продукте много витаминов: А, В2, В1, В6, В5, В9, Е, С, Н, К. Также в суперфуде содержатся кальций, магний, калий, натрий, кремний, железо, фосфор, медь, селен, хром, фтор и янтарная кислота. Если в организме будет недостаток последней, то уменьшится работоспособность. Может появиться хроническая усталость. Ухудшатся иммунитет и память.

«В сезон простуд очень хорошо употреблять гранат именно на длительной основе — в течение двух недель по 150 мл гранатового нектара, то есть 50 на 50 разбавленного с водой», — рассказала врач-остеопат Ирина Леонидова.

