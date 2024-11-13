Россиянкам ответили, чем может быть опасна процедура по наращиванию ресниц

Врач-офтальмолог Виктория Баласанян рассказала о рисках, возникающих при наращивании ресниц. Эта популярная процедура может угрожать здоровью глаз, поскольку мастера не всегда имеют медицинское образование и могут не осознавать возможные негативные последствия.

Неправильное выполнение наращивания может привести к воспалениям, таким как ячмень или халязион (воспаление век). Кроме того, использование химических веществ вблизи глаз может вызвать конъюнктивит и даже ожоги роговицы.

«Материалы для наращивания ресниц — не исключение, поэтому достаточно часто после этой процедуры возникает воспаление, вызванное попаданием клея в волосяной фолликул века, в следствие чего пациенты обращаются к офтальмологам с жалобами на развитие ячменя», — добавила эксперт в эфире радио Sputnik.

Баласанян также отметила, что глаза могут подвергаться механическим травмам во время процедуры, это вызывает светобоязнь, слезотечение и боль. В таких случаях требуется срочная медицинская помощь.

Если негативные последствия все же случились, врач предостерегла от самолечения и посоветовала обращаться к квалифицированным специалистам для точной диагностики и лечения.