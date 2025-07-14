Более 600 спортсменов приняли участие в гран-при Подмосковья по легкой атлетике

Одни из крупнейших соревнований по легкой атлетике для юношей и девушек в возрастных категориях до 16 лет и до 18 лет — гран-при Московской области по легкой атлетике — объединили свыше 600 участников из 22 регионов РФ, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Честь Московской области отстаивали свыше 250 спортсменов. Соревнования прошли 12–13 июля на базе СК «Подолье».

​По итогам двух дней соревнований представители Подмосковья завоевали 20 золотых, 22 серебряные и 17 бронзовых наград.

​Данный результат позволил сборной Московской области занять первое место в общекомандном медальном зачете. В программу соревнований вошли 12 дисциплин легкой атлетики, а всего было разыграно 48 комплектов наград. Таким образом, 59 из 144 медалей турнира отправились в Подмосковье.

​Традиционные всероссийские соревнования «Гран-при Московской области» состоялись в девятый раз. Они трижды проводились зимой в легкоатлетическом манеже и уже в шестой раз проводятся на стадионе «Подолье» поселка Ерино.

​Соревнования организованы в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.