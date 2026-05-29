Россиянка постоянно носила резиновую обувь и заработала болезнь стоп

Жительница России поделилась неприятным опытом ношения популярной резиновой обуви. Она рассказала, что постоянно ходила в них и в итоге заработала серьезную проблему со стопами, которую теперь вынуждена лечить.

По словам девушки, врач поставил ей диагноз «плантарный фасциит» — состояние, при котором из-за неправильной нагрузки и постоянного перенапряжения возникает сильная боль в пятке и своде стопы. Теперь россиянке приходится проходить лечение, физиотерапию и заниматься лечебной физкультурой, чтобы восстановиться.

Пациентка перечислила четыре главных минуса резиновой обуви, которые привели к болезни. Во-первых, они не фиксируют стопу должным образом. Во-вторых, не дают достаточной опоры, из-за чего мышцы и связки работают неправильно. В-третьих, при постоянной носке могут перегружать ноги, особенно если человек много ходит или стоит. В-четвертых, такая обувь подходит далеко не всем, как бы их ни хвалили производители и поклонники.

Девушка отметила, что резиновая обувь — удобная, но для коротких прогулок, пляжа или дома, но не для постоянной носки в течение всего дня. У них мягкая, но плоская подошва без супинатора и жесткого задника, что не обеспечивает анатомически правильное положение стопы. Со временем это может привести к плоскостопию, болям в голеностопе, коленях и даже спине.

