Россиянка оказалась в больнице, отведав креветок из прямой кишки возлюбленного

Россиянка оказалась в больнице после домашнего романтического ужина с возлюбленным. Женщина отведала креветок из прямой кишки молодого человека.

Блогер и врач скорой медицинской помощи «Кибер Док» рассказал, что бригада медиков приехала на очередной вызов с жалобами на рвоту пищей и боли в животе. Дверь открыла 27-летняя женщина, а затем пожаловалась на возможное отравление креветками. При этом во время жалобы говорила шепотом и «смотрела куда-то в пол».

Затем из ванной послышался мужской голос. Молодой человек вышел из душа и заявил, что они сварили креветок, почистили, после чего засунули их в прямую кишку, а женщина их съела.

«В этот момент коллега просто отвернулся к окну, чтобы не вырвало. А я стою, держу ящик в руках и думаю: „мы как вид, не эволюционируем, а деградируем“», — написал «Кибер Док» в соцсети Threads*.

Блогер добавил, что «зеленую и слабую» женщину госпитализировали в больницу.

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