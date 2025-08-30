Россиянка 3 месяца не может избавиться от последствий чикунгуньи со Шри-Ланки

Российская туристка заразилась лихорадкой чикунгунья в мае на Шри-Ланке, она до сих пор не может избавиться от последствий инфекции, сообщает SHOT .

Как рассказала путешественница, врачи на Шри-Ланке пытались скрыть заражение чикунгуньей от нее и уверяли, что она просто простудилась. Но симптомы были другие: в первые дни у женщины начались сильные боли в суставах и передвигаться было мучительно, а затем поднялась температура до 39-40 градусов.

По ее словам, подтвердить чикунгунью смог только доктор из частной клиники, его туристка вызвала сама.

После возвращения в РФ женщина сама пыталась долечиться, но и через три месяца она продолжает сталкиваться с осложнениями инфекции. У нее каждое утро болят суставы и сильно ослаб иммунитет.

Врач-инфекционист Екатерина Кулова поделилась, что сейчас нет специального лечения от чикунгуньи. Избавиться от нее можно при помощи жаропонижающих и снятия интоксикации.

Ранее в России подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья.