Россиянин умер и воскрес 418 раз в Пермском крае

Доктор из Новосибирска Виталий Шабанов в Пермском крае спас 53-летнего пациента, который умер и воскрес 418 раз, сообщает kp.ru .

Команда медиков проводила мужчине сложнейшую операцию в течение 5 часов.

В середине июля в местную больницу привезли пациента в критическом состоянии. Он также в 2019 году перенес обширный инфаркт, это привело к образованию рубца, а затем развилась тяжелая форма аритмии. Из-за этого в марте мужчине имплантировали дефибриллятор, который рассчитан на 5 лет, но через несколько месяцев его заряд полностью израсходовался.

Как выяснили медики, батарея в устройстве быстро разрядилась, так как у мужчины за это время случилось 3,5 тыс. приступов, поэтому дефибриллятор запускал сердце 418 раз.

Для спасения пациента доктора решили провести радиочастотную абляцию, то есть с помощью высокочастотного электрического тока разрушить очаги аритмии. Но транспортировать мужчину было опасно, поэтому врач из Новосибирска поехал в другой регион.

Специалист оперировал пациента совместно с Сергеем Кучеренко. Хирурги успешно провели все необходимые манипуляции, и уже через день мужчину из реанимации перевели в общую палату. В последнюю неделю июля его уже выписали домой.