Россияне с ожирением смогут получить хирургическую помощь по ОМС
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что россияне с ожирением смогут получить хирургическую помощь по полису обязательного медицинского страхования, сообщает RT.
О нововведении министр рассказал на IV съезде Профсоюза работников здравоохранения.
«В программе государственных гарантий появилась хирургическая помощь для этой категории пациентов», — цитирует его РИА Новости.
Ранее кардиолог и врач общей практики Денис Прокофьев рассказал, что лишний вес провоцирует заболевания практически всех систем организма.
