Россияне с ожирением смогут получить хирургическую помощь по ОМС

Минздрав включил операции для пациентов с ожирением в госгарантии

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что россияне с ожирением смогут получить хирургическую помощь по полису обязательного медицинского страхования, сообщает RT .

О нововведении министр рассказал на IV съезде Профсоюза работников здравоохранения.

«В программе государственных гарантий появилась хирургическая помощь для этой категории пациентов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее кардиолог и врач общей практики Денис Прокофьев рассказал, что лишний вес провоцирует заболевания практически всех систем организма.

