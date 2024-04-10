Россияне рассказали, на что готовы ради похудения к лету

Жители России рассказали, на что готовы ради потери лишних килограммов к летнему сезону. 37% граждан согласны вставать рано утром и заниматься спортом до работы, сообщает пресс-служба портала «Работа.ру» и сервиса ЮKassa.

Опрос проводили среди более 3500 человек со всех регионов страны старше 18 лет. Оказалось, что к лету планируют расстаться с лишними килограммами 43% россиян. При этом 28% из них уже приступили к процессу, а 15% планируют заняться этим в ближайшее время.

51% жителей страны признались, что не собираются худеть, а 6% из них не могут заняться фигурой по медицинским показаниям. Привести себя форму чаще хотят женщины (52%), а не мужчины (35%).

Руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова отметила, что в последнее время в России наблюдается тренд на осознанность и здоровый образ жизни. Перед началом лета всегда растет спрос на спортивное питание, форму и инвентарь для занятий спортом.

«С 1 марта по 3 апреля 2024 года число покупок БАДов и спортивного питания увеличилось на 68%, оборот — на 88%, а количество плательщиков — на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средний чек вырос на 12% и составил 7 575 рублей», — рассказала Полякова.

К лету выросло количество покупок спортивной одежды на 47% год к году. Оборот платежей вырос на 48%, а число плательщиков — на 43%. Средний чек остался прежним — 10 618 рублей. Спортивный инвентарь стали покупать в 2,5 раза чаще за два месяца до лета. При этом число плательщиков увеличилось на 76%. Средний чек — 10 970 рублей.

Для достижения цели 37% россиян будут заниматься спортом до работы, 13% поменяют рабочий график, 9% хотят сменить работу на более активную, а 5% и вовсе думают уволиться, чтобы найти время для тренировок. 3% жителей страны готовы перейти на полставки ради спорта.

Чаще о похудении говорили сотрудники сферы управления персоналом (49%), логистической и транспортной отрасли (48%), бухгалтерии и строительства (47%), торговли (46%) и образования и науки (45%).

Респонденты (59%) считают, что быстрее всех получится похудеть у курьеров. 54% назвали спортсменов, 33% — строителей, 27% — работников сферы клининга, 21% — детских аниматоров, 13% — няней и воспитателей и 12% — продавцов. 8% опрошенных выделили поваров, бариста, официантов и промоутеров, 6% — сантехников.