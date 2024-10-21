Россиянам рассказали, почему антибиотики теряют свои лечебные свойства

Президент Общества инфекционной терапии Матиас Плетц заявил, что мировое сообщество сталкивается с последствиями снижения эффективности антибиотиков, что приводит к возвращению к временам, предшествующим открытию пенициллина, сообщает «Абзац» .

Одной из причин стало злоупотребление антибиотиками при лечении респираторных заболеваний, где они не всегда необходимы. В дополнение, рост числа туристических поездок после пандемии также негативно влияет на ситуацию.

В России жители имеют доступ к различным видам антибиотиков, которые можно приобрести как в аптеках, так и онлайн. Врач общей практики Денис Прокофьев подчеркнул, что некорректное использование сильных антибиотиков может нанести значительный вред здоровью.

Он выделил четыре основных класса антибиотиков: пенициллины, цефалоспорины, макролиды и фторхинолоны.

«Во врачебном сообществе принято никогда не использовать самый сильный антибиотик сразу. Изначально мы берем группу пенициллинов, затем цефалоспоринов, то есть применяем антибиотики последовательно. Безусловно, чем он сильнее, тем больше будет наносить вреда (прим. ред. — при неправильном использовании)», — добавил эксперт.

Прокофьев также объяснил, что обычный человек не может понять, какие антибиотики эффективны против определенных бактерий. Правильный подбор антибиотика осуществляется с помощью анализов, позволяющих определить чувствительность микроорганизмов к разным препаратам.